Українці не потрапили до десятки кращих попередніх змагань Міжнародного турніру зі стрибків у воду

Чотири українські спортсмени взяли участь у попередніх змаганнях зі стрибків у воду з 3-метрового тампліна Міжнародного турніру, який стартував у німецькому Ростоці.

Цього дня україну представляли Кирило Азаров, Данило Коновалов, Максим Мірза та Богдан Чижовський. І саме останній показав найкращий результат серед українців, посівши дванадцяте місце. За свій виступ Богдан отримав 342,25 бали.

Азаров з 315,70 бали став вісімнадцятим, Мірза заробив 297,10 бали та посів 21 місце, а Коновалов опинився 26-м, отримавши від суддів 270,40 бали.

Міжнародний турнір зі стрибків у воду, трамплін 3 метри, чоловіки

1. Нікіта Шлейхер (нейтральний атлет) – 414,65 бали

2. Меттью Діксон (Велика Британія) – 402,75

3. Євген Кузнєцов (нейтральний атлет) – 400,00

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12. Богда Чижовський (Україна) – 342,25

18. Кирило Азаров (Україна) – 315, 70

21. Максим Мірза (Україна) – 297,10

26. Данило Коновалов (Україна) – 270,40

Змагання продовжаться завтра, коли відбудуться два півфінали. Перший розпочнеться об 11:00 за київським часов, а другий – об 11:50.

Нагадаємо, що у лютому Марк Гриценко виграв бронзову медаль зимового Кубку Великої Британії.