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Довбик у старті Роми на матч-відповідь проти Атлетика в 1/8 фіналу Ліги Європи

Олексій Мурзак — 13 березня 2025, 19:40
Довбик у старті Роми на матч-відповідь проти Атлетика в 1/8 фіналу Ліги Європи
Артем Довбик
Getty Images

Український форвард Артем Довбик вийде у старті Роми на матч-відповідь 1/8 плейоф Ліги Європи проти Атлетика.

Про це повідомила пресслужба римського клубу.

Зустріч розпочнеться о 19:45. У першому матчі перемогу з рахунком 2:1 святкували "вовки".

Сумарно у поточному сезоні на рахунку Довбика 14 голів і 4 асисти у 36 матчах за Рому в усіх турнірах.

Раніше головний тренер римського клубу Клаудіо Раньєрі оцінив гру форвардів Артема Довбика та Ельдора Шомуродова, який забив переможний гол на останніх хвилинах матчу проти Атлетика в 1/8 фіналу Ліги Європи.

Рома Артем Довбик Атлетик Ліга Європи-2024/25

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