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Бойко не зміг здобути путівку до Всесвітнього туру зі снукеру, програвши у фіналі плейоф

Олексій Погорелов — 13 березня 2025, 19:44
Бойко не зміг здобути путівку до Всесвітнього туру зі снукеру, програвши у фіналі плейоф
Юліан Бойко
Getty images

Українець Юліан Бойко не зміг пробитися до Всесвітнього туру зі снукеру шляхом через турнір Q Tour Global Play-Offs, програвши фінальний матч.

У вирішальній дуелі 19-річний українець зустрівся з представником Англії Ліамом Хайфілдом, який обіграв його із рахунком 10:3.

Цей матч проходив за одним і тим самим сценарієм: Хайфілд вигравав 2-3 фрейми, після чого Бойко брав свій один фрейм. На жаль, українець так не зміг перевернути хід гри та зазнав поразки, яка позбавила його путівки до Всесвітнього туру.

Більярд – снукер
Q Tour Global Play-Offs, фінал, 13 березня

Ліам Хайфілд (Англія) – Юліан Бойко (Україна) 10:3

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Вчора за крок до фіналу Юліан Бойко зупинив австралійця Вінні Калабрезе. Снукеристи провели довгий матч з 11 фреймів.

Нагадаємо, що недавно завершився World Grand Prix, у фіналі якого зустрілися Ніл Робертсон та Стюарт Бінгем.

снукер Україна Юліан Бойко

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