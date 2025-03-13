Бойко не зміг здобути путівку до Всесвітнього туру зі снукеру, програвши у фіналі плейоф

Українець Юліан Бойко не зміг пробитися до Всесвітнього туру зі снукеру шляхом через турнір Q Tour Global Play-Offs, програвши фінальний матч.

У вирішальній дуелі 19-річний українець зустрівся з представником Англії Ліамом Хайфілдом, який обіграв його із рахунком 10:3.

Цей матч проходив за одним і тим самим сценарієм: Хайфілд вигравав 2-3 фрейми, після чого Бойко брав свій один фрейм. На жаль, українець так не зміг перевернути хід гри та зазнав поразки, яка позбавила його путівки до Всесвітнього туру.

Більярд – снукер

Q Tour Global Play-Offs, фінал, 13 березня

Ліам Хайфілд (Англія) – Юліан Бойко (Україна) 10:3

Вчора за крок до фіналу Юліан Бойко зупинив австралійця Вінні Калабрезе. Снукеристи провели довгий матч з 11 фреймів.

Нагадаємо, що недавно завершився World Grand Prix, у фіналі якого зустрілися Ніл Робертсон та Стюарт Бінгем.