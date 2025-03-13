Шахтар подав позов на Дніпро-1 через колишнього гравця, який нині виступає за Динамо

Шахтар подав позов на Дніпро-1 через футболіста Олександра Піхальонка, який раніше виступав за "гірників", а згодом став гравцем Динамо.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, Шахтар звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Дніпра-1.

Претензії "гірників" стосуються зобовʼязань дніпровського клубу щодо переходу Олександра Піхальонка у Динамо.

Згідно домовленості між клубами, у разі переходу ексгравця Шахтаря в інший клуб, Дніпро-1 мав сплатити донеччанам відсоток від трансферної суми.

Водночас директор зі стратегічного розвитку та комунікацій Шахтаря Юрій Свиридов у коментарі Tribuna.com пояснив, що результаті трансферу гравця Олександра Піхальонка із Дніпра-1 у Динамо, Шахтар повинен отримати $480 000, як відсоток від майбутнього продажу (sell-on fee).

Однак, попри те, що Дніпро-1 вже отримав трансферну компенсацію за гравця, віе досі не виконав свої фінансові зобов’язання перед донецьким клубом, через що "гірники" звернулися до суду.

Раніше сам Піхальонок повідомив, що міг опинитися в європейському чемпіонаті влітку 2024 року.