УЄФА вирішила перенести фінал Ліги чемпіонів сезону-2020/2021 зі Стамбула в Лондон або Лісабон.

Про це повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра.

Про остаточне рішення оголосять протягом декількох годин.

Повідомлялося, що УЄФА розглядає варіанти перенесення фінального матчу Ліги чемпіонів, в якому зіграють Манчестер Сіті і Челсі, з Туреччини в іншу країну. Одним з пріоритетних варіантів є перенесення матчу на лондонський стадіон Вемблі .

У футбольної асоціації Англії раніше почали переговори з УЄФА про перенесення фіналу ЛЧ. УЄФА в якості компенсації готовий запропонувати турецькій владі проведення фінального матчу Ліги чемпіонів сезону-2022/2023, який повинен відбутися у Мюнхені.

Фінал Ліги чемпіонів має відбутися 29 травня. У вирішальному матчі турніру зіграють Манчестер Сіті і Челсі. Спочатку матч повинен був пройти на Олімпійському стадіоні Ататюрка в Стамбулі, але на даний момент місце проведення зустрічі під питанням, оскільки британський уряд включив Туреччину в "червоний список" країн для подорожей через ситуацію з коронавірусом.

#UEFA have decided to move the #UCL Final (ManCity vs Chelsea) from Istanbul to Lisbona or London. A decision will be expected on the next hours https://t.co/iIhPA83rxc