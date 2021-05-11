 УЄФА вирішила перенести фінал Ліги чемпіонів зі Стамбула | Футбол | Champion.com.ua
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УЄФА вирішила перенести фінал Ліги чемпіонів зі Стамбула - ЗМІ

Сьогодні 09:41 602 0
Фінал Ліги чемпіонів може не відбутися у Стамбулі
УЄФА вирішила перенести фінал Ліги чемпіонів зі Стамбула - ЗМІ
#УЄФА, #Стамбул

Джерело - Чемпіон.

УЄФА вирішила перенести фінал Ліги чемпіонів сезону-2020/2021 зі Стамбула в Лондон або Лісабон.

Про це повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра.

Про остаточне рішення оголосять протягом декількох годин.

Повідомлялося, що УЄФА розглядає варіанти перенесення фінального матчу Ліги чемпіонів, в якому зіграють Манчестер Сіті і Челсі, з Туреччини в іншу країну. Одним з пріоритетних варіантів є перенесення матчу на лондонський стадіон Вемблі        .

У футбольної асоціації Англії раніше почали переговори з УЄФА про перенесення фіналу ЛЧ. УЄФА в якості компенсації готовий запропонувати турецькій владі проведення фінального матчу Ліги чемпіонів сезону-2022/2023, який повинен відбутися у Мюнхені.

Фінал Ліги чемпіонів має відбутися 29 травня. У вирішальному матчі турніру зіграють Манчестер Сіті і Челсі. Спочатку матч повинен був пройти на Олімпійському стадіоні Ататюрка в Стамбулі, але на даний момент місце проведення зустрічі під питанням, оскільки британський уряд включив Туреччину в "червоний список" країн для подорожей через ситуацію з коронавірусом.

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