Сенсаційний тріумф гостей: огляд матчу Челсі – Легія
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Вчора, 17 квітня, відбувся матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги конференцій між Челсі та Легією.
Гра завершилася перемогою польського клубу з рахунком 2:1.
Огляд матчу
Ліга конференцій-2024/25 – плейоф
1/4 фіналу, 17 квітня
Перший матч 3:0
Голи: 0:1 – 10 Пекгарт (пен), 1:1 – 33 Кукурелья, 1:2 – 53 Капюаді
Перший поєдинок завершився перемогою "синіх", тому Енцо Мареска виставив досить експериментальний склад. Не обійшлося без помилок, що і вилилося в поразку.
Гандикапу вистачило – Челсі пройшов далі. Тому, можна сказати, що ротація себе виправдала.
Нагадаємо, визначилися й інші учасники 1/2 фіналу Ліги конференцій сезону-2024/25.