Сенсаційний тріумф гостей: огляд матчу Челсі – Легія

Вчора, 17 квітня, відбувся матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги конференцій між Челсі та Легією.

Гра завершилася перемогою польського клубу з рахунком 2:1.

Огляд матчу

Ліга конференцій-2024/25 – плейоф

1/4 фіналу, 17 квітня

Челсі – Легія 1:2 (1:1)

Перший матч 3:0

Голи: 0:1 – 10 Пекгарт (пен), 1:1 – 33 Кукурелья, 1:2 – 53 Капюаді

Перший поєдинок завершився перемогою "синіх", тому Енцо Мареска виставив досить експериментальний склад. Не обійшлося без помилок, що і вилилося в поразку.

Гандикапу вистачило – Челсі пройшов далі. Тому, можна сказати, що ротація себе виправдала.

Нагадаємо, визначилися й інші учасники 1/2 фіналу Ліги конференцій сезону-2024/25.