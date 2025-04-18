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Триразова олімпійська чемпіонка "познущалася" з батьків інших дітей на шкільних змаганнях

Руслан Травкін — 18 квітня 2025, 06:18
Триразова олімпійська чемпіонка познущалася з батьків інших дітей на шкільних змаганнях
Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс
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Триразова олімпійська чемпіонка Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс продемонструвала клас на змаганнях батьків у школі свого сина.

Про це пише Sports Illustrated.

Представниця Ямайки не залишила шансів суперникам. Точний час і дистанція забігу невідома, але на відео видно, що в 38-річної легкоатлетки конкуренції не було.

З одного ракурсу забіг знімав дрон. Шеллі-Енн набрала високу швидкість, що оператор не знав що робити: знімати лише Фрейзер-Прайс до самого фінішу чекати тримати в об'єктиві й інших учасників.

Шеллі-Енн здобувала золото Олімпійських ігор у 2008 та 2012 роках на дистанції 100 м. Ще одне золото зіркова бігунка здобула на Іграх-2020, коли у складі збірної Ямайки виграла естафету 4х100.

Її найкращий рекорд за кар'єру – 10,60 секунди. Лише дві жінки показували на 100 метрах кращий результат. Її землячка Елейн Томпсон-Гера у 2021 році пробігла за 10,58 секунди. Світовий рекорд був встановлений ще в 1988 році, коли американка Флоренс Гріффіт-Джойнер подолала дистанцію за 10,49 секунди.

Нагадаємо, спринтер Аскані Сімбіне перевершив рекорд Усейна Болта.

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