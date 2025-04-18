Триразова олімпійська чемпіонка "познущалася" з батьків інших дітей на шкільних змаганнях

Триразова олімпійська чемпіонка Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс продемонструвала клас на змаганнях батьків у школі свого сина.

Про це пише Sports Illustrated.

Представниця Ямайки не залишила шансів суперникам. Точний час і дистанція забігу невідома, але на відео видно, що в 38-річної легкоатлетки конкуренції не було.

З одного ракурсу забіг знімав дрон. Шеллі-Енн набрала високу швидкість, що оператор не знав що робити: знімати лише Фрейзер-Прайс до самого фінішу чекати тримати в об'єктиві й інших учасників.

8x Olympic medalist 🇯🇲Shelly-Ann Fraser-Pryce DEMOLISHING everyone in a parents race at her son's school 🤣



(🎥 _suediamond/IG) pic.twitter.com/EVgpmBQJa5 — Travis Miller (@travismillerx13) April 16, 2025

When an Olympic legend joins the mom race…



Shelly-Ann Fraser-Pryce 🇯🇲 didn’t hold back at her son’s school sports day! pic.twitter.com/U8zm4StCkk — Track & Field Gazette (@TrackGazette) April 16, 2025

Шеллі-Енн здобувала золото Олімпійських ігор у 2008 та 2012 роках на дистанції 100 м. Ще одне золото зіркова бігунка здобула на Іграх-2020, коли у складі збірної Ямайки виграла естафету 4х100.

Її найкращий рекорд за кар'єру – 10,60 секунди. Лише дві жінки показували на 100 метрах кращий результат. Її землячка Елейн Томпсон-Гера у 2021 році пробігла за 10,58 секунди. Світовий рекорд був встановлений ще в 1988 році, коли американка Флоренс Гріффіт-Джойнер подолала дистанцію за 10,49 секунди.

Нагадаємо, спринтер Аскані Сімбіне перевершив рекорд Усейна Болта.