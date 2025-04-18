Відомий боксер назвав три сценарії завершення кар'єри Усика

Колишній чемпіон світу в напівсередній вазі Кріс Алджієрі (25-4, 9 КО) не знає, коли саме Олександр Усик (23-0, 14 КО) завершить кар'єру. Він не виключає кілька варіантів розвитку подій: піде непереможеним, через травму або буде боксувати незважаючи на поразки.

Про це Кріс сказав у коментарі для BoxingScene.

"Чи буде Усик боксуватиме, поки його не поб'ють? У нас уже була дискусія з Полом Маліньяджі (колишній боксер – прим.). Я тоді сказав, що він, може, така людина, яка буде в таборі і скаже: "У мені цього більше немає". Або травмується, як брати Клички. А Маліньяджі сказав, що він, напевно, продовжуватиме, поки не буде надто пізно, як більшість із нас. Такий був і я. Може й Усик такий, але він заробив стільки грошей. Його кар'єра – це казка щодо того, чого він зміг досягти. Він увійде в історію, як один із найкращих, хто займався боксом. Подивіться на кар'єру Роя Джонса. Чи завершив він кар'єру після перемоги над Руїсом та завоювання титулу у надважкій вазі? Найкращий в історії, які ще аргументи?! Але він продовжив, бо хотів, бо боєць. Його нокаутували кілька разів після цього, але йому було начхати. Він хотів битися, бо боєць. І таке теж шанують. Битимуся, поки можу. Багатьом із нас таке подобається. Чи є таким Усик? Я не певен. Ми всі чекаємо, коли Усик оголосить про завершення кар'єри, і ми матимемо цей ідеальний кінець, або його поб'єте такий боєць, як Дюбуа, або наступний у черзі", – заявив Алджієрі.

Алджієрі виграв свої перші 20 боїв. Після цього в наступних 9 програв 4 рази. Він поступався Менні Пак'яо, Аміру Хану, Еролу Спенсу та Конору Бенну.

Нагадаємо, видання The Ring повідомило, що боксери домовилися про другий бій. Поєдинок заплановано на 12 липня.

Зазначимо, що Усик та Дюбуа провели перший бій в серпні 2023 року. Олександр здобув перемогу нокаутом у 9 раунді.

Дюбуа у лютому знявся зі свого поєдинку проти Джозефа Паркера. Очікувалось, що переможець цього бою стане наступним суперником Усика.

Раніше Усик звернувся до WBO із проханням відтермінувати бій з Паркером через бажання битись із Дюбуа.