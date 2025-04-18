Динамо прийме Оболонь, Олександрія поїде до Полтави у 25 турі УПЛ

У п'ятницю, 18 квітня, 25 тур Української Прем'єр-ліги стартує двома матчами.

У Києві відбудеться столичне дербі. Динамо спробує зробити ще один крок до чемпіонства, а Оболонь, яка не гарантувала собі прописку в еліті на наступний сезон, намагатиметься покращити своє турнірне положення.

Обидва колективи підходять до гри в чудовому настрої. Команда Шовковського виграла останні чотири матчі, переможна серія "пивоварів" складає дві гри.

В іншому поєдинку дня Ворскла, яка також має ціль зберегти місце в УПЛ, прийматиме Олександрію. Минулого туру "містяни" не зуміли обіграти Рух. Ще одна втрата очок поставить під сумнів їхні шанси на титул. Ба більше – Шахтар дихає в спину, тому навіть історичне срібло буде під загрозою.

Футбол – УПЛ-2024/25

18 квітня, 25 тур

13:00 Ворскла – Олександрія

18:00 Динамо – Оболонь

Усі матч можна подивитись на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

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Нагадаємо, закривав 24 тур поєдинок між Інгульцем та Карпатами, у якому перемогу святкував львівський колектив.

Одноосібно продовжує лідирувати Динамо, яке в меншості перемогло Кривбас. Шахтар кілька днів тому також обіграв клуб із Кривого Рогу, чим скоротив відстань від "біло-синіх" до 7 балів.