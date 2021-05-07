Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру відреагував на своє майбутнє у донецькому клубі.

Про це розповів сам португальський спеціаліст.

"Шахтар уже домовився з Роберто Де Дзербі? Нічого з цього приводу не коментуватиму. Мене цікавить насамперед те, що, якщо я піду з цього клубу, майбутнє в Шахтаря є. Фундамент принаймні зведено.

Усе, що говорять навколо, мене мінімально цікавить. Я щасливий тим, що зробив у Шахтарі.

Майбутнє в Шахтаря є. Я сподіваюсь, що всі будуть дуже щасливими в Шахтарі й зможуть далі працювати за тим самим проєктом, який ідеалізував наш пан президент. І він буде дуже успішним", - відзначив Каштру.