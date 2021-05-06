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Шахтар знищив Минай у 25 турі УПЛ

Сьогодні 21:23 214 0
Шахтар гарантував собі друге місце в УПЛ
Шахтар знищив Минай у 25 турі УПЛ
#Минай, #Шахтар, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У 25 турі УПЛ Минай у домашньому матчі поступився Шахтарю.

Матч завершився з рахунком 4:0 на користь донецького клубу.

Чемпіонат України - УПЛ

25 тур, 06 травня

Минай - Шахтар 0:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 29 Степаненко, 0:2 - 53 Соломон, 0:3 - 70 Майкон, 0:4 - 81 Степаненко

Минай: Андрій Попович, Тарас Саків, Репо Малепе, Угочукву Огбонна, Василь Пиняшко, Шеммі Маембе, Сіака Багайоко (Рустам Ахмедзаде 59), Олексій Хахльов (Олександр Сніжко 59), Міслав Матіч, Максим Лопирьонок, Віталій Бойко (Данило Книш 63)

Шахтар: Анатолій Трубін, Додо, Сергій Кривцов, Давид Хочолава (Віта 21), Тарас Степаненко, Дентіньо (Богдан В'юнник 74), Тете, Віктор Корнієнко, Манор Соломон (Фернандо дос Сантос Педро 70), Алан Патрік (Маркос Антоніо 70), Майкон де Андраде (Георгій Судаков 74)

Попередження: Тарас Степаненко 68

Раніше, Рух розгромив Олімпік у 25 турі УПЛ.

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