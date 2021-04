Бутси форварда Барселони Ліонеля Мессі були продані на благодійному аукціоні Christies за рекордну суму в 125 тисяч фунтів стерлінгів.

Про це повідомляє пресслужба аукціону.

У цих бутсах форвард Барселони 22 грудня в грі проти Вальядоліда побив рекорд легендарного бразильця Пеле за голами за один клуб (644 голи).

Виручені кошти підуть на благодійність і будуть передані у госпіталь в Барселоні.

#AuctionUpdate £125,000 in support of the Health Project of the Vall Hebron University Hospital in Barcelona gained through the sale of Lionel Messi's 644 goal record breaking adidas boots – setting a new world auction record. pic.twitter.com/pgajU4zeKJ