Олімпік зіграє з Інгульцем в Чернігові

Матч 24-го туру УПЛ відбудеться 2 травня

Джерело - Чемпіон.

Донецький Олімпік зіграє матч 24-го туру УПЛ проти Інгульця в Чернігові.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Звітна гра стане для донецького клубу третьої після того, як Олімпіку заборонили проводити домашні матчі на стадіоні Динамо. Домашній матч з Колосом (1: 2) номінальні господарі проводили в Ковалівці.

Завтра, 28 квітня, команда Юрія Калитвинцева зіграє з Зорею. Матч також пройде на чернігівській арені імені Гагаріна і стартує о 17:00.

Нагадаємо, Динамо знищило Інгулець та стало чемпіоном України.