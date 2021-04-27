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Олімпік зіграє з Інгульцем в Чернігові

Вчора 23:39 235 0
Матч 24-го туру УПЛ відбудеться 2 травня
Олімпік зіграє з Інгульцем в Чернігові
#Інгулець, #Олімпік

Джерело - Чемпіон.

Донецький Олімпік зіграє матч 24-го туру УПЛ проти Інгульця в Чернігові.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Звітна гра стане для донецького клубу третьої після того, як Олімпіку заборонили проводити домашні матчі на стадіоні Динамо. Домашній матч з Колосом (1: 2) номінальні господарі проводили в Ковалівці.

Завтра, 28 квітня, команда Юрія Калитвинцева зіграє з Зорею. Матч також пройде на чернігівській арені імені Гагаріна і стартує о 17:00.

Нагадаємо, Динамо знищило Інгулець та стало чемпіоном України.

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