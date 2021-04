Шахтар запропонував Де Дзербі контракт до 2023 року із зарплатою 4 млн євро на рік.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Донеччани активно працюють над підписанням італійського спеціаліста на наступний сезон.

Shakhtar are working to sign Roberto DeZerbi (who is the first choice of sports director Srna) as a new coach for the next season. Offered a contract until 2023 (€4M/year).