 Шахтар запропонував Де Дзербі контракт із зарплатою 4 млн євро | Футбол | Champion.com.ua
Реал - Челсі, ПСЖ - Манчестер - Сіті: розклад півфінальних матчів Ліги чемпіонів
Сьогодні 06:45 6385
Вольова перемога Войцех, феєричний дебют учорашніх юніорок і перші втрати українців на чемпіонаті Європи
Сьогодні 19:55 129
Результати першого дня чемпіонату Європи з бадмінтону
Сьогодні 19:25 198
Реал - Челсі: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 18:10 3602
Костюк розібралася з росіянкою на турнірі у Мадриді
Сьогодні 15:24 586
Лунін може перейти у Мілан
Сьогодні 13:46 2553 1
Маліновський - у команді тижня Серії А
Сьогодні 13:14 967
Баварія оголосила про призначення Нагельсманна
Сьогодні 12:53 541
Войцех з перемоги стартувала на чемпіонаті Європи
Сьогодні 12:43 547
Сьогодні в Києві стартує чемпіонат Європи з бадмінтону
Сьогодні 07:01 369
Блоги
Британський дилер торгував наркотиками від імені Конора Мак-Грегора
Британський дилер торгував наркотиками від імені Конора Мак-Грегора Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:33 145
Відомий російський актор побив хокеїста в центрі Москви - спортсмен у лікарні
Відомий російський актор побив хокеїста в центрі Москви - спортсмен у лікарні Андрій Твердохліб
Сьогодні 17:15 574 3
Дівчина дня. Чарівна дружина Руслана Маліновського
Дівчина дня. Чарівна дружина Руслана Маліновського Андрій Твердохліб
Сьогодні 09:10 1012
Яскравий перформанс вболівальників Олександрії. ВІДЕО
Яскравий перформанс вболівальників Олександрії. ВІДЕО Андрій Твердохліб
Сьогодні 07:51 515
Збірна України готується до чемпіонату Європи. Фоторепортаж
Збірна України готується до чемпіонату Європи. Фоторепортаж Андрій Твердохліб
Вчора 21:02 570
Прямі трансляції
Навколо спорту

Шахтар запропонував Де Дзербі контракт із зарплатою 4 млн євро

Сьогодні 19:40 611 0
Донеччани активно працюють над підписанням фахівця
Шахтар запропонував Де Дзербі контракт із зарплатою 4 млн євро
#Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Шахтар запропонував Де Дзербі контракт до 2023 року із зарплатою 4 млн євро на рік.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Донеччани активно працюють над підписанням італійського спеціаліста на наступний сезон.

Раніше повідомлялося, що Де Дзербі близький до того, щоб підписати контракт з Шахтарем.

Коментарі ()