Каталонці мають намір покращити умови для іспанського вінгера

Джерело - Mundo Deportivo.

Барселона має намір продовжити термін угоди з вінгером Анссумане Фаті.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

У клубі вважають, що договір з 18-річним гравцем розрахований до 2022 року з можливістю автоматичного продовження до 2024-го. Сторона гравця впевнена, що пункт про продовження недійсний.

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Щоб уникнути потенційного конфлікту і убезпечити себе від відходу Фаті, "блаугранас" хочуть запропонувати футболісту новий контракт до 2026 року на поліпшених умовах.

Нагадаємо, Агуеро погодився перейти до Барселони при певній умові.