NAVI дізналися суперника у чвертьфіналі ESL Pro League Season 22

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere дізналася свого суперника у чвертьфіналі престижного турніру з Counter-Strike 2 – ESL Pro League Season 22.

NAVI зіграють проти німецької організації MOUZ, яка посідає четверте місце у світовому рейтингу. Зустріч відбудеться 10 жовтня, у форматі Во3. Поєдинок розпочнеться о 14:00 за київським часом.

Зауважимо, що для виходу в 1/4 фіналу "народжені перемагати" впевнено розібралися з однією з найкращих команд світу The MongolZ, яка до цього турніру йшла на першому місці світового рейтингу.

ESL Pro League Season 22

Counter-Strike 2

Чвертьфінал, 6 жовтня

14:00. Natus Vincere – MOUZ

Також на цьому турнірі виступали дві інші українські команди. В8 покинули змагання в першій стадії, а Inner Circle зупинилися вже у другій.

Нагадаємо, напередодні кіберспортивна команда українського футболіста Олександра Зінченка Passion UA стала переможницею LAN-турніру з Counter-Strike 2 – Urban Riga Open Season 1, який проходив у Ризі, Латвія.