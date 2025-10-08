Біловар – серед лідерів Ліги конференцій за кількістю відборів м'яча

Захисник київського Динамо Крістіан Біловар опинився у трійці лідерів Ліги конференцій УЄФА за кількістю відборів м'яча після першого туру основного етапу.

Відповідний пост був опублікований у соцмережах турніру.

Українець у матчі проти Крістал Пелес (0:2) зробив 12 відборів м'яча. Такий самий показник у Норберта Войтушека з Ягеллонії. А перше місце посідає Марін Понграчич з Фіорентини, в якого 14 відборів.

У поточному сезоні Біловар зіграв 14 поєдинків за Динамо, результативними діями не відзначався.

Нагадаємо, в останньому матчі Динамо проти Металіста 1925 Біловар отримав травму, а київська команда не зуміла втримати перемогу. Поєдинок завершився внічию 1:1.