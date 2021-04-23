4 роки тому Мессі зухвало відсвяткував гол у ворота Реала

23 квітня 2017 року Ліонель Мессі забив 500-й гол у складі Барселони. Історичний розпис аргентинець поставив у воротах найлютішого ворога — мадридського Реала. Ювілейний гол символу Барселони став переможним у матчі на Бернабеу (3:2).

Історичну подію аргентинець відсвяткував оригінальним способом: Лео зняв футболку і демонстративно показав її фанатам, які відразу охрестили святкування культовим.

Через кілька місяців Роналду помстився Ліонелю в матчі за Суперкубок (3:1). Португалець відзначився на 80-й хвилині, зняв футболку і продемонстрував всьому стадіону своє прізвище. За це Роналду отримав жовту картку, а через дві хвилини й зовсім був видалений за симуляцію.

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