Голкіпер юнацької збірної України потрапив до символічної збірної Євро-2025 U-19

Голкіпер юнацької збірної України U-19 Іван Бєлімов потрапив до символічної збірної Євро-2025.

Про це повідомила пресслужба УЄФА з футзалу.

Символічна збірна ЧЄ-2025 U-19 за версією УЄФА

Голкіпер : Іван Бєлімов (Україна)

: Іван Бєлімов (Україна) Захисник : Джеймі Мартінес-Оліварес (Іспанія)

: Джеймі Мартінес-Оліварес (Іспанія) Лівий вінгер : Ренато Алмейда (Португалія)

: Ренато Алмейда (Португалія) Правий вінгер : Тьяго Родрігес (Португалія)

: Тьяго Родрігес (Португалія) Нападник: Родріго Монтейро (Португалія)

👕🙌 UEFA's Technical Observer panel has selected its 2025 UEFA European Under-19 Futsal Championship Team of the Tournament...#U19Futsal pic.twitter.com/GJl7aRwdO5 — UEFA Futsal (@UEFAFutsal) October 8, 2025

Нагадаємо, що збірна України на Євро-2025 дійшла до півфіналу, в якому поступилася Іспанії з рахунком 4:7. На груповому етапі наша команда здобула впевнену перемогу над збірною Молдови – 7:0. У другому турі "синьо-жовті" програли Португалії з рахунком 0:4. У вирішальному матчі підопічні Ігоря Москвичова здолали Італію.

Нагадаємо, переможцем турніру стала збірна Португалії, яка у фіналі переграла Іспанію.