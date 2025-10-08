Українська правда
Голкіпер юнацької збірної України потрапив до символічної збірної Євро-2025 U-19

Олексій Мурзак — 8 жовтня 2025, 23:23
Голкіпер юнацької збірної України потрапив до символічної збірної Євро-2025 U-19
Іван Бєлімов
УЄФА

Голкіпер юнацької збірної України U-19 Іван Бєлімов потрапив до символічної збірної Євро-2025.

Про це повідомила пресслужба УЄФА з футзалу.

Символічна збірна ЧЄ-2025 U-19 за версією УЄФА

  • Голкіпер: Іван Бєлімов (Україна)
  • Захисник: Джеймі Мартінес-Оліварес (Іспанія)
  • Лівий вінгер: Ренато Алмейда (Португалія)
  • Правий вінгер: Тьяго Родрігес (Португалія)
  • Нападник: Родріго Монтейро (Португалія)

Нагадаємо, що збірна України на Євро-2025 дійшла до півфіналу, в якому поступилася Іспанії з рахунком 4:7. На груповому етапі наша команда здобула впевнену перемогу над збірною Молдови – 7:0. У другому турі "синьо-жовті" програли Португалії з рахунком 0:4. У вирішальному матчі підопічні Ігоря Москвичова здолали Італію.

Нагадаємо, переможцем турніру стала збірна Португалії, яка у фіналі переграла Іспанію.

