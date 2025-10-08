Голкіпер юнацької збірної України потрапив до символічної збірної Євро-2025 U-19
Іван Бєлімов
УЄФА
Голкіпер юнацької збірної України U-19 Іван Бєлімов потрапив до символічної збірної Євро-2025.
Про це повідомила пресслужба УЄФА з футзалу.
Символічна збірна ЧЄ-2025 U-19 за версією УЄФА
- Голкіпер: Іван Бєлімов (Україна)
- Захисник: Джеймі Мартінес-Оліварес (Іспанія)
- Лівий вінгер: Ренато Алмейда (Португалія)
- Правий вінгер: Тьяго Родрігес (Португалія)
- Нападник: Родріго Монтейро (Португалія)
Нагадаємо, що збірна України на Євро-2025 дійшла до півфіналу, в якому поступилася Іспанії з рахунком 4:7. На груповому етапі наша команда здобула впевнену перемогу над збірною Молдови – 7:0. У другому турі "синьо-жовті" програли Португалії з рахунком 0:4. У вирішальному матчі підопічні Ігоря Москвичова здолали Італію.
Нагадаємо, переможцем турніру стала збірна Португалії, яка у фіналі переграла Іспанію.