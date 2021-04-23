 Агуеро погодився перейти до Барселони при певній умові | Футбол | Champion.com.ua
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Агуеро погодився перейти до Барселони при певній умові

Сьогодні 11:09 406 0
Нападник хоче, щоб у команді залишився Мессі
Агуеро погодився перейти до Барселони при певній умові
#Агуеро, #Барселона

Джерело - sport.ua.

Нападник Манчестер Сіті Серхіо Агуеро погодив 2-річний контракт з Барселоною.

Про це повідомляє AS.

Він набере чинності влітку, після того, як закінчиться контракт 32-річного аргентинського форварда з Манчестер Сіті.

У Агуеро є лише одна умова для переходу в Барселону: в клубі повинен залишитися його близький друг Ліонель Мессі. При цьому Агуеро готовий до ролі запасного форварда в Барселоні.

У нинішньому сезоні на рахунку Агуеро 3 голи в 15 матчах за Манчестер Сіті у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося про те, що інтерес до форварда проявляє Ювентус.

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