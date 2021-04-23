Агуеро погодився перейти до Барселони при певній умові

Джерело - sport.ua.
Нападник Манчестер Сіті Серхіо Агуеро погодив 2-річний контракт з Барселоною.
Про це повідомляє AS.
Він набере чинності влітку, після того, як закінчиться контракт 32-річного аргентинського форварда з Манчестер Сіті.
У Агуеро є лише одна умова для переходу в Барселону: в клубі повинен залишитися його близький друг Ліонель Мессі. При цьому Агуеро готовий до ролі запасного форварда в Барселоні.
У нинішньому сезоні на рахунку Агуеро 3 голи в 15 матчах за Манчестер Сіті у всіх турнірах.
Раніше повідомлялося про те, що інтерес до форварда проявляє Ювентус.