З 80% не згоден, деколи це просто смішно: Миколенко – про нагороду "Лев матчу"

Захисник збірної України Віталій Миколенко висловився щодо нагороди "Лев матчу", яка вручається найкращому гравцю у складі "синьо-жовтих" за результатами голосування вболівальників, зазначивши, що вони у більшості випадків не відповідають дійсності, а інколи просто смішні.

Про це він сказав у інтерв'ю ВЗБІРНА.

"Це більше, мабуть, приз для вболівальників. Від вболівальників. Більше активність від вболівальників наших. З професійної точки зору, мабуть, у 80% нагород я б не погодився. У деяких матчах буває явний "Лев матчу" – забив гол або воротар потягнув, зробив декілька неймовірних сейвів, але з професійної точки зору, наприклад, центральний півзахисник зіграв класний матч, і завдяки йому ми відібрали всі мʼячі, не пропустили жодної контратаки, в атаці він зробив все добре, але він непомітний.

Як Тарас Степаненко колись сказав: "От команда-зірка, а я хочу бути чорним полотном позаду, щоб більше сяяло". Деколи таких футболістів на полі вболівальники не помічають, але професіонали, футболісти помічають. Із 80% "Левів матчів" я не згоден, деколи це просто смішно", – сказав Миколенко.

На підопічних Сергія Реброва очікує два матчі у кваліфікації на ЧС-2026. 10 жовтня збірна України зіграє з Ісландії, а 13-го відбудеться матч-відповідь з Азербайджаном.

У першому турі кваліфікації на мундіаль українці поступилися збірній Франції з рахунком 0:2 та зіграли внічию 1:1 зі збірною Азербайджану.