О'Салліван у грі з українцем підкорив досягнення, яке вдалося лише двом снукеристам

Ронні О'Салліван обіграв Юліана Бойка на турнірі Xi'an Grand Prix 2025. Для "Ракети" це 1000-й матч на рейтинговому турнірі.

Він став третім снукеристом, який підкорив таку віху. Раніше подібного досягали Джон Хіггінс та Марк Вільямс.

🎱 1,000 ranking matches.

🥇 772 wins.

🎖️ 77% win rate.



Nobody does it better than Ronnie O’Sullivan! 🚀🐐 #ilovesnooker @ronnieo147 pic.twitter.com/MPT5bCDwZB — I ❤️ Snooker (@ILoveSnooker_) October 7, 2025

О'Салліван має 772 перемоги. За відсотком звитяг він випереджає і Вільямса, і Хіггінса.

Джадд Трамп виграв 75% своїм поєдинків, але "Туз" зіграв 862 матчі.

Нагадаємо, після матчу з українцем Ронні заявив, що Бойко мав забирати 2-3 фрейми.