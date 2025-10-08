О'Салліван у грі з українцем підкорив досягнення, яке вдалося лише двом снукеристам
Ронні О'Салліван
WST
Ронні О'Салліван обіграв Юліана Бойка на турнірі Xi'an Grand Prix 2025. Для "Ракети" це 1000-й матч на рейтинговому турнірі.
Він став третім снукеристом, який підкорив таку віху. Раніше подібного досягали Джон Хіггінс та Марк Вільямс.
О'Салліван має 772 перемоги. За відсотком звитяг він випереджає і Вільямса, і Хіггінса.
Джадд Трамп виграв 75% своїм поєдинків, але "Туз" зіграв 862 матчі.
Нагадаємо, після матчу з українцем Ронні заявив, що Бойко мав забирати 2-3 фрейми.