О'Салліван у грі з українцем підкорив досягнення, яке вдалося лише двом снукеристам

Руслан Травкін — 8 жовтня 2025, 02:55
О'Салліван у грі з українцем підкорив досягнення, яке вдалося лише двом снукеристам
Ронні О'Салліван
WST

Ронні О'Салліван обіграв Юліана Бойка на турнірі Xi'an Grand Prix 2025. Для "Ракети" це 1000-й матч на рейтинговому турнірі. 

Він став третім снукеристом, який підкорив таку віху. Раніше подібного досягали Джон Хіггінс та Марк Вільямс.

О'Салліван має 772 перемоги. За відсотком звитяг він випереджає і Вільямса, і Хіггінса.

Джадд Трамп виграв 75% своїм поєдинків, але "Туз" зіграв 862 матчі.

Нагадаємо, після матчу з українцем Ронні заявив, що Бойко мав забирати 2-3 фрейми. 

Відео Трамп оформив максимум, фаворити громили суперників: результати першого дня Xi'an Grand Prix 2025
