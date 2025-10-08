Дуже скучив: Малиновський – про повернення у заявку збірної України

Півзахисник Дженоа Руслан Малиновський прокоментував своє повернення до заявки збірної України, наголосивши, що він перебуває у хорошій фізичний формі.

Про це він сказав у коментарі ВЗБІРНА.

"Мені зателефонували адміністратори і сказали, що викликають до збірної. Звісно, ​​і з Ребровим розмовляв перед цим. Я рік не був у збірній, але час пролетів дуже швидко. Дуже радий повернутись і сподіваюся, що зможу принести користь нашій збірній.

Дуже скучив. Щодо фізичної форми, то почуваюся добре. Попереду у нас два важливі матчі. Розбиратимемо, готуватимемося", – сказав Малиновський.

Малиновський не викликався до збірної з вересня 2024 року. Загалом у складі національної команди півзахисник зіграв 66 матчів, забив 7 голів та віддав 8 асистів.

На підопічних Сергія Реброва очікує два матчі у кваліфікації на ЧС-2026. 10 жовтня збірна України зіграє з Ісландії, а 13-го відбудеться матч-відповідь з Азербайджаном.

У першому турі кваліфікації на мундіаль українці поступилися збірній Франції з рахунком 0:2 та зіграли внічию 1:1 зі збірною Азербайджану.