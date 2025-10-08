Сльози Двейна Джонсона та дебют Усика в Голлівуді: перші враження від фільму Незламний

Уже завтра, 9 жовтня, в Україні вийде в прокат спортивна драма від режисера Бенні Сафді "Незламний". Чемпіон відвідав допрем'єрний показ нового фільму за участі Двейна "Скелі" Джонсона, абсолютного чемпіона світу Олександра Усика, Емілі Блант та інших, щоб розповісти вам про перші враження від стрічки, до якої прикута особлива увага українського глядача.

Важлива роль для Двейна "Скелі" Джонсона

Зірка WWE Двейн Джонсон є одним з найуспішніших акторів сучасності, як мінімум за доходами. Проте нескінченні ролі накачаного і смішного хлопця набридли Джонсону і він вирішив взяти участь у проєкті "The Smashing Machine", що дослівно перекладається, як "Машина, що знищує", що більше передає Марка Керра, бійця змішаних єдиноборств, історія якого і лягла в основу сюжету "Незламного".

Керр по ходу фільму стикається з багатьма труднощами і це стало викликом для "Скелі", адже грати довелося глибшого персонажа ніж він звик.

Сказати, що я був вражений акторською грою Джонсона в цьому фільмі не можу, проте кардинальна зміна образу може піти йому на користь в майбутньому. Тим паче ширшій публіці фільм сподобався, а деякі критики вважають, що Двейн Джонсон може бути номінований на премію "Оскар".

Рішення "Скелі" змінити "касовий" образ смішного качка на драматичного героя в "Незламному" точно піде йому на користь і це доводять 15-хвилинні оплески на Венеційському кінофестивалі.

The Rock cried during a 15-min standing ovation for The Smashing Machine. Now, he says he’s making movies for himself, not the box office:



“I asked myself, ‘Am I living my dream or someone else’s?’” 🎬💪



pic.twitter.com/7noYvgxmM3 — Emir Han (@RealEmirHan) September 3, 2025

Сюжет та загальні враження від фільму

Якщо Двейна Джонсона чимало людей вже номінують на "Оскара", то сам фільм не викликає такого захвату в кінокритиків.

Спортивна драма, що тяжіє в бік документалістики, як в операторській роботі, так і в побудові сценарію.

Автори фільму намагалися нам передати життя Марка Керра дуже детально і вони мали змогу зробити це в максимальній точності, адже герой цієї історії був долучений до знімального процесу.

Також хочеться похвалити Емілі Блант, яка ідеально впоралась зі своєю роллю і викликала чимало різних емоцій впродовж стрічки.

Проте підсумок фільму мене збентежив, адже особисто я так і не зрозумів, що саме нам намагалися передати через цю стрічку.

Спойлерити звісно не буду, проте один з плюсів, який відзначають критики в США, а саме не тривіальний сюжет для спортивної драми, як на мене, йде фільму в мінус, адже у стрічці не розкривається ні зародження і популяризація змішаних єдиноборств, ні якась мораль з дій головного героя.

У підсумку вийшов гарно знятий фільм про бійця ММА Марка Керра і його шлях у професійному спорті, однак на більше стрічка не претендує.

Роль Олександра Усика

Олександр Усик є саме тією причиною, чому до цього кіно прикута особлива увага в Україні. Абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі та один з найбільш впізнаваних українців у світі зіграв роль українського бійця змішаних єдиноборств Ігоря Вовчанчина.

І хотілося б також тут поговорити про акторську гру Усика, але якщо чесно, то тут і немає про що спілкуватися.

Олександра Усика навряд просили на знімальному майданчику вживатися в роль Вовчанчина і грати зіркового бійця ММА кінця 90-х, початку 00-х років.

Усик просто був собою і виглядав у кадрі органічно. І я думаю, що це було головною його задачею, з якою він впорався на відмінно.

Звичайно це був фільм від "Скелі" і він виступав у головній ролі, а тому очікувати багато екранного часу Усика не варто, проте за той час, що українцю відвели, він чудово себе проявив і особисто для мене, поява українського чемпіона в кадрі викликала щиру посмішку.

Підсумки

Фільм "Незламний" є дуже неоднозначним. Люди, яким жанр спортивної драми не близький можуть не сприйняти певні режисерські рішення або стрічку як таку.

Проте, якщо ви є фанатом жанру, Двейна "Скелі" Джонсона, Емілі Блант або ж Олександра Усика, то хоча б раз сходити на цей фільм у кінотеатр точно варто.