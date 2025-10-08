Українська правда
Норвезька лижниця: Не хочу змагатися з росіянами

Олег Дідух — 8 жовтня 2025, 12:37
Норвезька лижниця: Не хочу змагатися з росіянами
Тіріль Венг
Відома норвезька лижниця, володарка Кубка світу сезону-2022/23 Тіріль Уднес Венг виступила проти допуску російських спортсменів до міжнародних змагань до завершення війни в Україні.

Слова 29-річної спортсменки наводить ABC Nyheter.

"Дивно і неправильно змінювати думку, поки війна триває на тому ж рівні. Я повністю підтримую позицію Норвезької федерації лижного спорту. У нас нульова толерантність до цієї історії, і я не хочу поки що змагатися з росіянами", – заявила норвежка.

Раніше аналогічну думку висловила шведська лижниця Лінн Сван.

Нагадаємо, наприкінці вересня Міжнародна лижна федерація (FIS) не змогла дійти згоди та відклала рішення щодо допуску російських спортсменів на 21 жовтня поточного року.

