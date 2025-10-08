Колишній півзахисник Динамо та збірної України Олександр Алієв отримав покарання за водіння в нетверезому стані.

Про це повідомляє Главком з посиланням на судовий реєстр.

Зазначається, що суд визнав Алієва винним та вирішив покарати ексфутболіста штрафом розміром 17 тисяч гривень штрафу та забороною на керування транспортним засобом на один рік. Рішення можна оскаржити протягом 10 днів.

Нагадаємо, Алієва затримали 12 квітня у центрі Києва. Разом із колишнім футболістом Динамо їхала жінка, яка залізла на капот патрульного Mitsubishi та не хотіла злазити з нього.

Пізніше поліція розкрила подробиці затримання Алієва, заявивши, що на нього склали кілька протоколів. Проте сам колишній футболіст заперечував, що був у стані алкогольного сп'яніння.