Глава Spotify готовий купити Арсенал, якщо Кронке продасть клуб

Джерело - Чемпіон.
Шведський мільярдер, гендиректор і засновник музичного стрімінгового сервісу Spotify Даніель Ек готовий купити Арсенал якщо американський бізнесмен Стен Кронке вирішить продати клуб.
Про це Ек повідомив у Twitter.
"Скільки себе пам'ятаю, в дитинстві я вболівав за Арсенал. Якщо KSE (компанія Кронке - прим.) Захоче продати Арсенал, я з радістю запропоную свою кандидатуру", - написав шведський бізнесмен.
As a kid growing up, I’ve cheered for @Arsenal as long as I can remember. If KSE would like to sell Arsenal I'd be happy to throw my hat in the ring.— Daniel Ek (@eldsjal) April 23, 2021
Нагадаємо, Евертон переміг Арсенал.