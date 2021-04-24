Глава Spotify готовий купити Арсенал, якщо Кронке продасть клуб

Шведський мільярдер, гендиректор і засновник музичного стрімінгового сервісу Spotify Даніель Ек готовий купити Арсенал якщо американський бізнесмен Стен Кронке вирішить продати клуб.

Про це Ек повідомив у Twitter.

"Скільки себе пам'ятаю, в дитинстві я вболівав за Арсенал. Якщо KSE (компанія Кронке - прим.) Захоче продати Арсенал, я з радістю запропоную свою кандидатуру", - написав шведський бізнесмен.