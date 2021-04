Глава Spotify готовий купити Арсенал, якщо Кронке продасть клуб

Шведський мільярдер, гендиректор і засновник музичного стрімінгового сервісу Spotify Даніель Ек готовий купити Арсенал якщо американський бізнесмен Стен Кронке вирішить продати клуб.

Про це Ек повідомив у Twitter.

As a kid growing up, I’ve cheered for @Arsenal as long as I can remember. If KSE would like to sell Arsenal I'd be happy to throw my hat in the ring.