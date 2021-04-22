Виконком Німецькій футбольної ліги посилив пов'язані з коронавірусом карантинні правила для всіх клубів Першої та Другої Бундесліг

Керівництво Бундесліги прийняло рішення ввести жорсткий карантин для команд першого і другого дивізіону країни до кінця сезону-2020/21.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Починаючи з 3 травня гравці, тренери та персонал клубів зможуть залишати свої будинки тільки для того, щоб відвідати тренування і матчі. Всі вони зобов'язані будуть регулярно проходити ПЛР-тестування і намагатися уникати контактів з іншими людьми.

Однак це буде тільки перший етап заходів, прийнятих Бундеслігою. З 12 травня буде введено так званий "карантинний табір", в якому команди будуть проживати до завершення чемпіонатів.

Таким способом керівництво ліги розраховує знизити ризик захворювання гравців перед Євро-2020, який розпочнеться 11 червня.

Нагадаємо, Шальке вперше за 33 роки залишить Бундеслігу.