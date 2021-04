Всі клуби Суперліги готуються покинути турнір

Всі 12 клубів, які виступили за створення Суперліги, обговорюють розпуск турніру.

Про це повідомляє Talksport.

За інформацією джерела видання, всі 12 клубів-учасників зараз проводять збори, де обговорюють розпуск Суперліги.

Раніше, до Європейської Суперліги увійшли 6 представників АПЛ (Манчестер Сіті, Челсі, Ліверпуль, МЮ, Арсенал, Тоттенгем), а також по 3 клуби з Іспанії (Реал Мадрид, Барселона, Атлетіко Мадрид) та Італії (Ювентус, Інтер, Мілан).

Нагадаємо, Челсі готує документи для виходу із Суперліги.

