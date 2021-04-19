УЄФА може призупинити Лігу чемпіонів через Суперлігу

12 ТОП-клубів Європи створили новий турнір

Джерело - Чемпіон.

УЄФА незабаром оголосить рішення щодо проведення матчів нинішнього сезону єврокубків.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

There’s *nothing* stated, official or confirmed yet about next Champions League and Europa League matches “temporarily suspended”. No press release, *nothing* decided yet. UEFA meeting in the next hours will clarify this point. 🚫 #UEFA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 18, 2021

Після створення європейської Суперліги у соцмережах почали ширитися чутки щодо призупинення Ліги чемпіонів та Ліги Європи, проте УЄФА досі не підтвердила цю інформацію.