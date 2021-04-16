Денисов: Луческу був більше, ніж заробітчанин, як той же Моурінью

Мірчі Луческу потрібно утвердитися з точки зору перемоги над головним конкурентом в особі донецького Шахтаря.

Про це заявив генеральний директор телеканалів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов.

"Для Мірчі Луческу виграш завтрашнього матчу - це надзвичайно важливо. Це в деякому роді сатисфакція його повернення. Ну а Луческу, ми знаємо, - людина системна. Людина, у якої все повинно виглядати ідеально. Те, що він хороший психолог, ми давно знаємо як по Шахтарю, так, власне, і тепер уже по Динамо.

Згадуючи прихід Луческу в Динамо, мені дуже запам'ятався один епізод. Це коли Мірчу представляли гравцям Динамо. Мені дуже добре цей епізод відбився в пам'яті. Він йшов і всім тиснув руки, але потім різко повернувся і взяв за обличчя Цітаішвілі, подивився, посміхнувся... І ось цей жест, знаєте, так відбирають породистих цуценят, так відбирають коней для перегонів! І ось так от подивився: "Ну, пацан, подивимося, як ти далі".

І ось в цей момент, мені здається, Луческу одномоментно і миттєво утвердився. Йому після цього більше не потрібно було робити нічого. Команда вже була його.

Тепер Луческу потрібно утвердитися з точки зору перемоги над головним конкурентом в особі донецького Шахтаря. Ось це цікаво.

Я досі не звик до думки, що Луческу - тренер Динамо. Внутрішньо я десь не згоден. Багато часу я знаю Луческу, багато часу проводили ми разом. Луческу був ідеологом протистояння між Динамо і Шахтарем. Мені все одно складно сьогодні розуміти, як він опинився в Динамо.

Луческу був більше, ніж заробітчанин, який переходить і працює, як той же Моурінью. Луческу був частиною екосистеми Шахтаря. Ось цього мені досі не зрозуміти. Як професіонала, як тренера я його поважаю, але ніколи не зрозумію його принципи з точки зору моралі, тому що він ці принципи формував. Для мене це теж історія роздратування. Це історія, яка лягає в канву завтрашнього матчу", - сказав Денисов.