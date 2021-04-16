Сабо назвав тактику Луческу у матчі проти Шахтаря

Динамо у матчі проти Шахтаря боротиметься за нічию.

Про це розповів екстренер киян Йожеф Сабо.

"Каштру - немолодий тренер, але водночас він такі серйозні команди не брав. Він з молоддю працював в Португалії, був помічником Фонсеки. Якийсь, звичайно, досвід є, але такого досвіду, як у Луческу, немає. Це старий вовк, який пройшов всі, працюючи в Італії, в Туреччині, у себе на батьківщині в Румунії і у нас в Україні.

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Це досвідчений чоловік і він розуміє, що потрібно не програти. Для нього нічия - це дуже добре. І він буде намагатися добитися цього. Якщо йому пощастить, то він виграє - і тоді гандикап буде 10 очок, - сказав Сабо.