Фергюсон назвав найбільш невдалий трансфер у своїй кар'єрі

Трансфер гравця Баварії є найгіршим для фахівця

Джерело - Pundit Arena.

Для колишнього головного тренера Манчестер Юнайтед Алекса Фергюсона одним з найбільш провальних за час роботи з клубом був трансфер Оуена Гаргрівза.

Про це заявив сам фахівець.

"Я вже з меншою теплотою згадую наш трансфер Оуена Гаргрівза. У 2006 році він був феноменальний. Саме такий гравець був нам потрібен, щоб заповнити порожнину, що утворилася з відходом Роя Кіна. Ми почали готувати пропозицію. Але я вивчив його гру і відчув сумнів. Я не був таким упевненим в ньому. Девід Гілл старанно працював, погоджуючи трансфер з Баварією. Я зустрівся з агентом Оуена на фіналі чемпіонату світу в Берліні. Приємна людина, юрист. Я сказав йому, що Гаргрівз може домогтися прогресу в Юнайтед. У підсумку це обернулося катастрофою. Оуен взагалі не відчував впевненості в собі. Він навіть близько не показував наміри впоратися зі своїми проблемами зі здоров'ям. Я бачив, як на тренуваннях він часто вибирав більш прості вправи. Це було одне з найбільш розчаровуючих підписань в моїй кар'єрі", - зазначив Фергюсон.

За чотири сезони в складі Манчестер Юнайтед Гаргрівз провів 27 матчів і забив 2 голи.

Раніше, Манчестер Юнайтед на виїзді переграв Тоттенгем у 31 турі АПЛ.