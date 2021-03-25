Ювентус розглядає ТОП-5 тренерів на заміну Пірло

У Ювентусі може змінити тренер

Керівництво Ювентуса планує довірити команду досвідченому спеціалісту.

Про це повідомляє AS.

До потенційних кандидатів туринського клубу потрапили: Зінедін Зідан (Реал), Массіміліано Алегрі, Роберто Манчіні (збірна Італії), Лучано Спаллетті та Сімоне Індзагі (Лаціо),

Чинний наставник Юве Андреа Пірло може навіть не допрацювати до завершення нинішнього сезону. Рішення щодо майбутнього 41-річного фахівця ухвалюватиметься після найближчих матчів туринців у Серії А. Якщо Пірло звільнять раніше, то дограватиме сезон його асистент Ігор Тудор.

Раніше повідомлялося, що Роналду залишиться в Ювентусі за однієї умови.