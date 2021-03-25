 Ювентус розглядає ТОП-5 тренерів на заміну Пірло | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Збірна України виборола нічию у матчі з Францією
Вчора 23:39 4699
Севідов стане новим головним тренером Миная
Сьогодні 14:03 928
Він став легендою Динамо. Василю Рацу виповнюється 60!
Сьогодні 11:17 12039
Іспанія зіграє з Грецією, Німеччина - з Ісландією. Розклад матчів відбору до ЧС-2022
Сьогодні 09:09 803
Визначено найкращого гравця збірної України у матчі з Францією
Сьогодні 08:54 2940
Костюк програла на старті турніру у Маямі
Сьогодні 08:24 586
Шевченко: Грати з Францією у відкритий футбол - самогубство
Сьогодні 08:08 1191
Франція - Україна: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 00:04 12251
Збірна Франції - Збірна України 1:1. Як це було
Вчора 23:38 15903 1
Зінченко – наймолодший капітан в історії збірної України
Вчора 22:23 578
Блоги
France Football відзначив двох українських футболістів
France Football відзначив двох українських футболістів Valeriy Ruchka
Вчора 10:14 1098
Тільки одна перемога та історичний розгром. Франція - Україна: історія протистоянь
Тільки одна перемога та історичний розгром. Франція - Україна: історія протистоянь Valeriy Ruchka
Вчора 09:38 952
Журналістка Чемпіона порадувала своїх підписників новими гарячими фото
Журналістка Чемпіона порадувала своїх підписників новими гарячими фото Андрій Твердохліб
Вчора 00:23 7406 9
Унікальне тренування: тренер збірної України одночасно працює з 5 голкіперами
Унікальне тренування: тренер збірної України одночасно працює з 5 голкіперами Андрій Твердохліб
Вчора 00:07 811
Дівчина дня. Донька легендарного футболіста Динамо точно вразить вас своєю красою
Дівчина дня. Донька легендарного футболіста Динамо точно вразить вас своєю красою Андрій Твердохліб
23.03.2021 20:14 4535
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:32 Футбол Півзахисник Динамо знову захворів на COVID-19 83
18:17 Блог Володимиру Кличку - 45! Найкращі нокаути українця 5382
18:15 Футбол ФК Львів відправив форварда у європейський клуб 361
17:58 Футбол Ювентус розглядає ТОП-5 тренерів на заміну Пірло 392
17:46 Футбол Динамо виплатило ФК Львів солідний бонус за перемогу над Шахтарем - ЗМІ 1468
17:27 Футбол Шевченко пояснив гру у три центрбеки 587
17:12 Футбол Поділля розгромило Карпати у Другій лізі 305
16:55 Футбол Металіст 1925 обіграв Агробізнес у 18 турі Першої ліги 432
16:42 Біатлон Лесюк виграв спринт на чемпіонаті України 406
16:29 Теніс Сачко переміг Стаховського та вийшов у чвертьфінал турніру у Швейцарії 375
16:13 Біатлон Семеренко виграла спринт на чемпіонаті України 468
15:56 Футбол Сербія - Португалія: Де дивитися матч відбору до ЧС-2022 434
15:40 Футбол Арсенал цього літа влаштує масштабний розпродаж 530
15:39 Бокс "На Сан-Сіро пропустив п’ять голів". Володимир Кличко у виставкових футбольних матчах грає в захисті або стає в ворота 933 1
15:38 Блог Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 8790 2
15:25 Бокс Чісора: Той аперкот Повєткіна завжди буде в голові Вайта 755
15:10 Футбол Роналду залишиться в Ювентусі за однієї умови 1457
15:04 Пряма трансляція Україна - Фінляндія: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022. LIVE 375
14:56 Кіберспорт Ternopil Gaming - Azov Wolves: онлайн-трансляція матчу. LIVE 1751
14:55 Футбол Чехія - Бельгія: Де дивитися матч відбору до ЧС-2022 373
14:40 Футбол Модрич повторив рекорд Срни у збірній Хорватії 916
14:25 Бокс Руїс дізнався ім'я суперника і дату наступного бою 986
14:12 Футбол Норвегія - Туреччина: Де дивитися матч відбору до ЧС-2022 437
14:03 Футбол Севідов стане новим головним тренером Миная 928
13:57 Футбол Вболівальники визначили найкращого гравця збірної України у матчі з Францією 1370 1

Ювентус розглядає ТОП-5 тренерів на заміну Пірло

Сьогодні 17:58 392 0
У Ювентусі може змінити тренер
Ювентус розглядає ТОП-5 тренерів на заміну Пірло
#Ювентус, #Пірло

Джерело - football24.ua.

Керівництво Ювентуса планує довірити команду досвідченому спеціалісту.

Про це повідомляє AS.

До потенційних кандидатів туринського клубу потрапили: Зінедін Зідан (Реал), Массіміліано Алегрі, Роберто Манчіні (збірна Італії), Лучано Спаллетті та Сімоне Індзагі (Лаціо),

Чинний наставник Юве Андреа Пірло може навіть не допрацювати до завершення нинішнього сезону. Рішення щодо майбутнього 41-річного фахівця ухвалюватиметься після найближчих матчів туринців у Серії А. Якщо Пірло звільнять раніше, то дограватиме сезон його асистент Ігор Тудор.

Раніше повідомлялося, що Роналду залишиться в Ювентусі за однієї умови.

Коментарі ()