Манчестер Сіті має намір підписати лівого захисника влітку.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Клуб має великий список варіантів, серед яких 18-річний захисник Спортінга Нуну Мендеш.

Клаусула гравця - 70 мільйонів євро, але клуб з Манчестера не хоче стільки платити.

Manchester City are looking for a left back as new signing in the summer. They’ve a list with many options - Nuno Mendes [Sporting] is among them, difficult one because he has a release clause for €70m and Man City won’t pay this fee. Many clubs are in the race. 🔵🇵🇹 #MCFC