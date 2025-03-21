Шульга та його VCU залишили Березневе шаленство, програвши у першому раунді

Ввечері четверга, 20 березня, відбувся матч першого раунду Березневого шаленства NCAA, в якому Virginia Commonwealth University Максима Шульги зазнав поразки від Brigham Young University з рахунком 80:71.

Команда 22-річного українця непогано провела старт поєдинку, вирвавшись уперед. Проте починаючи з середини першої половини вона почала провалюватися, дозволивши супернику піти на велику перерву з перевагою в 11 очок.

На жаль, Шульга з одноклубниками не змогли зупинити ривок опонента – Кугарс довели свою перевагу до 20 очок. Після цього Ремс відповіли своїм успішним періодом у матчі, у який вони відіграли 10 очок. Однак повноцінно повернутися в гру колектив українського баскетболіста так і не зміг, зазнавши поразки та вилетівши з Березневого шаленства.

Шульга, як і його партнери по VCU, провалив першу половину, реалізувавши всього один триочоковий кидок. Варто зазначити, що Максим того вечора кидав тільки з-за дуги. У підсумку українець завершив матч з показниками у 12 очок (4/10 кидків, 4/10 триочкових), 3 підбирання, 3 передачі за 4 втрат.

Березневе шаленство NCAA – баскетбол

перший раунд, 20 березня

VCU – BYU 71:80 (28:39, 43:41)

Не зумівши вийти до наступної стадії, Максим Шульга завершив свою університетську кар'єру. Тепер українець готуватиметься до Драфту НБА-2025, який проходитиме 26 та 27 червня.

Нагадаємо, що BYU виграли дивізіон Atlantic-10 та плейоф, а Максим Шульга був визнаний найціннішим гравцем року.