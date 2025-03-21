Зінченко: У другому таймі нам вдалося змінити гру
Один із лідерів збірної України Олександр Зінченко висловився про перемогу над Бельгією (3:1) в матчі плейоф Ліги націй.
Слова Зінченка передає кореспондент Чемпіона Владислав Дудка.
"Позитивний результат, були зроблені правильні висновки у перерві. Ми вийшли на другий тайм і нам вдалося змінити гру.
Бельгія – це топкоманда, щоб там не говорили. Нам треба стояти на землі, ми розуміємо, що наступний матч буде геть інакшим, тому що вони будуть вдома, трибуни гнатимуть їх вперед. Всі знають, які футболісти в збірній Бельгії, тому готуємося, треба відновитися.
Шкода, що сьогодні хлопці отримали травми. Сподіваюся, вони уникнуть серйозних травм і відновляться якнайшвидше", – заявив Зінченко.
Зазначимо, що Олександр через травму Юхима Коноплі, а потім і Олексія Сича вимушений був грати правого захисника.
Наставник "синьо-жовтих" Сергій Ребров повідомив, що лікарі збірної зроблять усе, щоб відновити травмованих гравців.