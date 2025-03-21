Надіємось на краще: Ребров – про втрату двох захисників у грі з Бельгією

Головний тренер збірної України Сергій Ребров відреагував на втрату двох захисників у першому матчі плейоф Ліги націй із Бельгією (2:1).

Про це фахівець розповів на пресконференції.

Спершу з гри на 26-й хвилині вибув Юхим Конопля, його замін Олексій Сич, проте останній також не дограв поєдинок, отримавши травму на старті другого тайму.

"Важкі травми в Юхима Коноплі й Олексія Сича? Ми всі сподіваємося на краще. Я бачив, що в Олексія важка травма, він дуже засмучений. Будемо все робити, щоб відновити футболістів. Друга гра дуже важлива. Я сподіваюся, що ми будемо розраховувати на всіх гравців", – розповів тренер.

Також Ребров відповів на запитання, чи буде він довикликати оборонців у національну команду.

"Ми б із задоволенням, але зараз, на жаль, не маємо такої можливості. По-перше, ми не можемо зробити документи на виїзд з України, також залишилося лише два дні до гри. Я вважаю, що в нас вистачить гравців, навіть якщо не зможемо використовувати перелічених футболістів. Але ми сподіваємося, що все буде добре", – зазначив Ребров.

Нагадаємо, напередодні уболівальники "синьо-жовтих" обрали "Лева Матчу".

Матч-відповідь відбудеться у Бельгії вже в неділю, 23 березня. Початок о 21:45 за Києвом.