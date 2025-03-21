Лобан, Дорощук та Нікітін відкриють для України чемпіонат світу з легкої атлетики в приміщенні

У ніч на п'ятницю, 21 березня, у китайському Нанкіні стартував чемпіонат світу-2025 з легкої атлетики в приміщенні, в якому братимуть участь українські спортсмени.

У перший день змагань виступатимуть три українці. Юлія Лобан представлятиме Україну в п'ятиборстві. А чинний чемпіон Європи Олег Дорощук та Дмитро Нікітін змагатимуться у стрибках у висоту.

ЧС-2025. Розклад першого дня

04:05 | Юлія Лобан (п'ятиборство, біг на 60 метрів з бар'єрами);

(п'ятиборство, біг на 60 метрів з бар'єрами); 05:05 | Юлія Лобан (п'ятиборство, стрибки у висоту);

(п'ятиборство, стрибки у висоту); 07:15 | Юлія Лобан (п'ятиборство, штовхання ядра);

(п'ятиборство, штовхання ядра); 12:30 | Олег Дорощук , Дмитро Нікітін (стрибки у висоту);

, (стрибки у висоту); 12:42 | Юлія Лобан (п'ятиборство, стрибки у довжину);

(п'ятиборство, стрибки у довжину); 15:15 | Юлія Лобан (п'ятиборство, біг на 800 метрів).

Чемпіонат світу-2025 з легкої атлетики у приміщенні проходитиме з 21 по 23 березня. Всього на ньому виступлять сім українських атлетів.

Варто зазначити, що Нанкін мав приймати чемпіонат світу з легкої атлетики в приміщенні у 2020 році. Проте через пандемію коронавірусу його перенесли у сербський Белград, який приймав змагання у 2022 році. Нанкін отримав право на проведення наступної світової першості.

Раніше стало відомо, хто переміг у голосуванні за право посісти посаду президента Міжнародного олімпійського комітету.