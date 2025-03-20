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Україна оголосила заявку на перший матч проти Бельгії в Лізі націй

Володимир Максименко — 20 березня 2025, 09:39
Україна оголосила заявку на перший матч проти Бельгії в Лізі націй
Сергій Ребров
UAF

Збірна України оголосила заявку на перший матч плейоф Ліги націй проти Бельгії.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Так, до фінального списку не потрапили Артем Довбик, який напередодні підхопив вірус, та Валерій Бондар.

Заявка України:

Воротарі: Андрій Лунін, Анатолій Трубін, Дмитро Різник

Захисники: Юхим Конопля, Богдан Михайліченко, Олексій Сич, Олександр Сваток, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Зінченко, Микола Матвієнко

Півзахисники: Іван Калюжний, Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Віктор Циганков, Єгор Ярмолюк, Олексій Гуцуляк, Єгор Назарина, Олександр Назаренко

Нападники: Владислав Ванат, Роман Яремчук

Нагадаємо, що номінально домашній поєдинок "синьо-жовті" проведуть 20 березня в Мурсії, а матч-відповідь пройде в Бельгії (Генк) 23 березня. Стартовий свисток в обох зустрічах пролунає о 21:45 за київським часом.

Раніше Ребров прокоментував ситуацію із жовтими картками напередодні поєдинку з "червоними дияволами".

Валерій Бондар Збірна України з футболу Ліга націй УЄФА Сергій Ребров Артем Довбик

Валерій Бондар

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