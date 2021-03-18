Челсі побореться з Барселоною за Агуеро

Форвард покине Манчестер Сіті в кінці сезону

Челсі проявляє інтерес до форварда Манчестер Сіті Серхіо Агуеро.

Про це повідомляє Daily Mail.

32-річний аргентинець стане вільним агентом в кінці нинішнього сезону.

Раніше повідомлялося про те, що попередній контракт з Агуеро узгодила Барселона. Однак Челсі хоче поборотися за форварда з каталонцями.

Сам Агуеро схиляється до того, щоб залишитися в Англії, тому готовий розглянути пропозицію Челсі.

Через травми Агуеро в нинішньому сезоні провів всього 14 матчів за Манчестер Сіті у всіх турнірах і забив в них 3 голи.