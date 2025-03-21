Лейкерс з Ленем, але без зірок, розгромно програли Мілуокі, Голден Стейт вирвав перемогу над Торонто

Минулої ночі в межах регулярного сезону НБА відбулося п'ять матчів.

В першому з них Індіана та Бруклін не змогли визначити переможця в основний час. В овертаймі Пейсерс дотиснули суперника.

Паралельно із цим Шарлотт завдав несподіваної поразки Нью-Йорку, Голден Стейт у клатчі переміг Торонто, а Чикаго на виїзді здолав Сакраменто.

В останньому поєдинку ночі між Лейкерс та Мілуокі зіграв Олексій Лень. Український центровий провів хороший матч. За 17 хвилин на паркеті він зібрав 10 очок (4/7 кидків з гри, 1/2 триочкових), 9 підбирань, одну передачу та одне перехоплення, але при цьому зробив три втрати, отримав чотири загальні фоли та один технічний.

Проте "озерники" грали без ЛеБрона Джеймса, Луки Дончича, Остіна Рівза, Доріана Фінні-Сміта, Джарреда Вандербілта та Руї Хачімури. А тому Бакс, хоч і без Деміана Лілларда, але з Яннісом Адетокумбо здобули розгромну перемогу 118:89.

НБА – регулярний сезон

21 березня

Індіана – Бруклін 105:99 ОТ (23:28, 19:24, 25:19, 24:20, 14:8)

Шарлотт – Нью-Йорк 115:98 (27:19, 27:25, 31:28, 30:26)

Голден Стейт – Торонто 117:114 (33:30, 34:31, 26:31, 24:22)

Сакраменто – Чикаго 116:128 (39:28, 25:27, 25:37, 27:36)

Лейкерс – Мілуокі 89:118 (19:34, 27:23, 23:34, 20:27)

Турнірна таблиця Східної конференції

Standings provided by Sofascore

Турнірна таблиця Західної конференції

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що вчора ввечері також відбувся матч першого раунду Березневого шаленства NCAA, в якому взяв участь український баскетболіст Максим Шульга.