Лідер Манчестер Сіті став власником унікального Bugatti за 4 мільйони фунтів

Форвард Манчестер Сіті Ерлінг Голанд поповнив свою колекцію авто унікальним Bugatti Tourbillon вартістю 4 мільйони фунтів.

Про це повідомляє видання The Sun.

Цей суперкар, випущений обмеженим тиражем усього 250 екземплярів, вражає не лише своїм футуристичним дизайном, а й неймовірними технічними характеристиками.

Автомобіль оснащений гібридним бензиново-електричним двигуном V16 потужністю 1800 кінських сил. Він розганяється до 100 км/год всього за дві секунди, а позначку 200 км/год долає лише за п’ять секунд. Максимальна швидкість цього боліда досягає майже 446 км/год, що робить його одним із найшвидших серійних автомобілів у світі.

Зазначимо, що Голанд придбав це авто разом зі своїм другом, норвезьким мільярдером Оле Ертвагом, відомим колекціонером суперкарів. Вони вирішили зареєструвати автомобіль у Норвегії до 1 квітня, щоб уникнути ще вищих податків на імпорт гібридних бензинових авто, які запроваджує країна.

Через жорсткі екологічні закони Норвегії фінальна вартість Bugatti для Голанда та його партнера буде значно вищою за базову ціну у 3,2 мільйона фунтів, оскільки вони також витратять великі суми на кастомізацію машини.

Ертваг, попри те що є власником абонемента на матчі Манчестер Юнайтед, вже не вперше веде бізнес із Голандом. Минулого року вони разом придбали Mercedes AMG вартістю 2,62 мільйона фунтів, а також мають спільні інвестиції у нерухомість разом із батьком Ерлінга.

Цей Bugatti став справжньою перлиною у колекції Голанда, яка вже включає Rolls-Royce Cullinan, Ferrari Monza SP2, Range Rover Sport, Audi RS6 Avant Quattro та Mercedes AMG.

Раніше повідомлялося, що зірковому новачку Манчестер Сіті подарували на батьківщині Mercedes-Benz G-Class за 150 тисяч доларів.