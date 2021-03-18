Вінгер Реала Едена Азара може пропустити весь залишок сезону.

Про це розповів лікуючий лікар футболіста, доктор Гонсалес.

"Третя операція на щиколотці Едена Азара буде дуже ризикованою. Існує ймовірність, що він більше не буде грати в футбол. Втім, без неї він зможе знову приступити до тренувальних занять, але ніколи знову не зможе грати в офіційних іграх.

Судячи з мого досвіду, то я не бачу перспектив для його повернення на поле в цьому сезоні. Поки він не буде готовий на 100%, ніякої мови про гру не може бути й мови. Якщо гравець повертається в гру після тривалої травми, не пройшовши тривалий курс реабілітації, то ймовірність рецидиву зростає багаторазово", - розповів Гонсалес.