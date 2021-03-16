Азар може пропустити Євро-2020

Азар змушений вдаватися до радикальних рішень, щоб усунути свої постійні травми.

Вінгер Реала Еден Азар розглядає можливість операції на проблемній лівій щиколотці.

Про це повідомляє Marca.

Останньою краплею для Азара стало пошкодження поперекового м'язу через яке він вилетів на місяць. Це вже десята травма вінгера з моменту переходу в Реал. Саме щиколотка є причиною всіх проблем зірки "вершкових" – через постійний біль він змушений змінювати манеру бігу, і це спричиняє травми інших частин тіла.

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Якщо Азар ляже під ніж, то точно пропустить залишок клубного сезону і ризикує не потрапити до заявки збірної Бельгії на Євро-2020.

У нинішньому сезоні Еден провів лише 636 хвилин у всіх турнірах і забив 3 м'ячі.