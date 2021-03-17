Лаціо хоче безкоштовно підписати захисника Інтера

Андреа грає в Інтері з перервами із 2011 року

Джерело - Чемпіон.

Лаціо розраховує підписати центрального захисника Інтера Андреа Ранокк’ю як вільного агента.

Про це повідомляє Siamo Noi.

У футболіста 30 червня 2017 року завершується контракт із міланським клубом.

Римські орли хочуть забезпечити глибину позиції центрального захисника.

Андреа грає в Інтері з перервами із 2011 року (був в оренді англійському Халлу, а також Сампдорії). У Серії А провів 207 матчів. А з 2010 по 2016 роки залучався до збірної Італії

Цього сезону вкрай рідко потрапляє до складу команди Антоніо Конте - всього 5 матчів у всіх турнірах, 1 гольова передача.

Нагадаємо, Лаціо вирвало перемогу у Кротоне в 27 турі Серії А.