 Лаціо хоче безкоштовно підписати захисника Інтера | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Реал пройшов Аталанту у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:52 1126
Матч Шахтар - Рома у Києві відбудеться без глядачів
Сьогодні 20:09 540
Стаховський переміг швейцарця у другому колі турніру в Італії
Сьогодні 17:53 306
Стівенсон: У Ломаченка немає шансів перемогти мене
Сьогодні 16:55 1007
Зоря викупить Аллах'яра у Фенербахче та продасть його у Шахтар
Сьогодні 11:35 1679
Помер відомий футболіст Карпат
Сьогодні 10:45 3075
Хачеріді готовий повернутися у Динамо
Сьогодні 10:30 2290
Реал - Аталанта 3:1. Огляд матчу
Сьогодні 08:57 1095
Маліновський – найкращий гравець Аталанти у матчі проти Реала
Сьогодні 08:45 2594
Челсі прийме Атлетіко, Баварія зіграє з Лаціо в 1/8 Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:11 1109
Блоги
Гол Шевченка увійшов у добірку Ліги Європи
Гол Шевченка увійшов у добірку Ліги Європи Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:47 1291
Українські футболісти під час тренування виконали легендарну Червону руту
Українські футболісти під час тренування виконали легендарну Червону руту Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:31 948
Гравець Динамо виконав мрію тяжкохворого хлопця
Гравець Динамо виконав мрію тяжкохворого хлопця Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:00 1285
Дівчата в купальниках покаталися на сноуборді прямо посеред Києва
Дівчата в купальниках покаталися на сноуборді прямо посеред Києва Андрій Твердохліб
Сьогодні 04:19 1429
Хто заплатив гравцям Карпат 110 тисяч доларів за здачу гри? Журналіст звернувся до Ярославського
Хто заплатив гравцям Карпат 110 тисяч доларів за здачу гри? Журналіст звернувся до Ярославського Андрій Твердохліб
Вчора 23:04 1688 3
Відео дня. Українські тенісисти продемонстрували неабияку футбольну майстерність
Відео дня. Українські тенісисти продемонстрували неабияку футбольну майстерність Андрій Твердохліб
Вчора 21:48 534
Жахлива травма в матчі українських команд: юний футболіст може завершити кар'єру
Жахлива травма в матчі українських команд: юний футболіст може завершити кар'єру Андрій Твердохліб
Вчора 17:58 5661 2
Ідіот, дурак, пішов на ***. Що Лучано Лучі пише в чаті арбітрів про футболістів і президентів клубів
Ідіот, дурак, пішов на ***. Що Лучано Лучі пише в чаті арбітрів про футболістів і президентів клубів Valeriy Ruchka
15.03.2021 19:52 2212
За високі досягнення: чиновники призначили спортсменам 30 грн стипендії
За високі досягнення: чиновники призначили спортсменам 30 грн стипендії Valeriy Ruchka
15.03.2021 18:37 3753 1
14 років тому Палоп забив легендарний гол у ворота Шахтаря
14 років тому Палоп забив легендарний гол у ворота Шахтаря Valeriy Ruchka
15.03.2021 16:41 901 1
Дівчина дня. Українська журналістка Ольга Каленчук заворожила італійську публіку
Дівчина дня. Українська журналістка Ольга Каленчук заворожила італійську публіку Андрій Твердохліб
15.03.2021 01:07 9264
Влучай у кошик, або біжи за м’ячем: історія Стефена Каррі
Влучай у кошик, або біжи за м’ячем: історія Стефена Каррі Андрій Твердохліб
14.03.2021 23:12 881
Космос! Ламела забив знущальний гол рабоною в дербі з Арсеналом
Космос! Ламела забив знущальний гол рабоною в дербі з Арсеналом Андрій Твердохліб
14.03.2021 19:31 2911
Сидорчук забив феноменальний гол, не так давно інший футболіст Динамо забивав подібний
Сидорчук забив феноменальний гол, не так давно інший футболіст Динамо забивав подібний Андрій Твердохліб
14.03.2021 19:16 3121
Гол року! Сидорчук неймовірним пострілом забиває у ворота Зорі
Гол року! Сидорчук неймовірним пострілом забиває у ворота Зорі Андрій Твердохліб
14.03.2021 18:33 20542
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:55 Футбол Лаціо хоче безкоштовно підписати захисника Інтера 52
20:40 Хокей. УХЛ Дніпро переміг Маріуполь у перенесеному матчі УХЛ 168
20:25 Футбол Торіно - Сассуоло 3:2. Огляд матчу 211
20:09 Футбол Матч Шахтар - Рома у Києві відбудеться без глядачів 540
19:54 Баскетбол Прометей здолав Запоріжжя у Суперлізі 229
19:39 Футбол Стало відомо коли Лучі залишить посаду керівника арбітрів УАФ 630
19:24 Бокс Вальдес розпочав переговори з Ломаченком про бій 683
19:10 Футбол Левандовський склав список найкращих гравців сучасності 756
18:54 Футбол Рома з Джеко вирушила на матч Ліги Європи з Шахтарем 453
18:39 Футбол Барселона готова обміняти Грізманна на Дибалу 516
18:25 Бокс Промоутерська компанія Усика проведе другий вечір боксу 580
18:16 Футбол Челсі - Атлетіко: відео голів і огляд матчу Ліги чемпіонів 862
18:12 Футбол Баварія - Лаціо: відео голів і огляд матчу Ліги чемпіонів 519
18:08 Футбол Торіно здобуло вольову перемогу над Сассуоло у перенесеному матчі Серії А 481
17:53 Теніс Стаховський переміг швейцарця у другому колі турніру в Італії 306
17:39 Футбол УАФ відреагувала на скандал з Лучано Лучі 819
17:26 Футбол Півзахисник Олімпіка викликаний до збірної Литви 558
17:10 Футбол Аль-Садд запропонував Хаві новий контракт 637
16:55 Бокс Стівенсон: У Ломаченка немає шансів перемогти мене 1007
16:40 Футбол Десна зіграє матч з СК Дніпро-1 в Чернігові 666
16:24 Бокс Ломаченко: Лопес може втратити все, що завоював випадково 1323
16:09 Футбол Збірна України проведе виїзний матч з Фінляндією у Гельсінкі 928
15:55 Біатлон Кубок світу: Де дивитися онлайн чоловічий спринт в Естерсунді 1186
15:47 Блог Гол Шевченка увійшов у добірку Ліги Європи 1291
15:42 Бокс Усик: Я приймаю фінальне рішення щодо бою з Джойсом 1529

Лаціо хоче безкоштовно підписати захисника Інтера

Сьогодні 20:55 52 0
Андреа грає в Інтері з перервами із 2011 року
Лаціо хоче безкоштовно підписати захисника Інтера
#Лаціо, #Інтер

Джерело - Чемпіон.

Лаціо розраховує підписати центрального захисника Інтера Андреа Ранокк’ю як вільного агента.

Про це повідомляє Siamo Noi.

У футболіста 30 червня 2017 року завершується контракт із міланським клубом.

Римські орли хочуть забезпечити глибину позиції центрального захисника.

Андреа грає в Інтері з перервами із 2011 року (був в оренді англійському Халлу, а також Сампдорії). У Серії А провів 207 матчів. А з 2010 по 2016 роки залучався до збірної Італії

Цього сезону вкрай рідко потрапляє до складу команди Антоніо Конте - всього 5 матчів у всіх турнірах, 1 гольова передача.

Нагадаємо, Лаціо вирвало перемогу у Кротоне в 27 турі Серії А.

Коментарі ()