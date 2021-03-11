Мбаппе побив рекорд Мессі у Лізі чемпіонів

Кіліан відзначився забитим голом у матчі проти Барселони

Джерело - Чемпіон.

Забитий гол Кіліана Мбаппе у матчі Ліги чемпіонів ПСЖ - Барселона (1:1) для нього став 25-м в рамках турніру.

Про це повідомляє Opta.

Він досяг цього результату у віці 22 років і 80 днів, ставши наймолодшим гравцем, який забив стільки голів у Лізі чемпіонів.

Попереднє досягнення належало форварду Барселони Ліонелю Мессі. Аргентинець забив 25 голів у віці 22 років і 286 днів.