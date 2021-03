Маліновський у старті Аталанти на матч з Інтером

У матчі 26 туру італійської Серії А Аталанта на виїзді зіграє з Інтером.

Актуально: Інтер - Аталанта: онлайн-трансляція матчу 26 туру Серії А. LIVE

Українець Руслан Маліновський вийде у стартовому складі. Віктор Коваленко залишився на лаві для запасних.

Матч розпочнеться о 21:45.

👥 In campo così al "Meazza"!

🦾 Our #StartingXI to face Inter!#InterAtalanta #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/z24GIjfKmc