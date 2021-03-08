Маліновський у старті Аталанти на матч з Інтером

Джерело - Чемпіон.
У матчі 26 туру італійської Серії А Аталанта на виїзді зіграє з Інтером.
Актуально: Інтер - Аталанта: онлайн-трансляція матчу 26 туру Серії А. LIVE
Українець Руслан Маліновський вийде у стартовому складі. Віктор Коваленко залишився на лаві для запасних.
Матч розпочнеться о 21:45.
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👥 In campo così al "Meazza"!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) March 8, 2021
🦾 Our #StartingXI to face Inter!#InterAtalanta #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/z24GIjfKmc