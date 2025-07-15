Усик назвав найбільшу мрію прямо зараз

Чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) назвав свою найбільшу мрію прямо зараз.

Слова спортсмена публікує DAZN.

"Моя мрія прямо зараз – зупинити війну в моїй країні. Майбутня мрія – абсолютний мир на всій планеті. Люди божеволіють, вони перестають посміхатись. Вони просинаються щодня вже напружені та думають: "Я повинен йти на роботу, але я не люблю цю роботу. Навіщо ви це робите? Ходите туди, що не любите, щодня? Навіщо тоді жити? Треба працювати, посміхатись, танцювати, щось створювати, подорожувати", – розповів Усик.

♥️ @usykaa's dream? It's as wholesome as you can imagine



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Нагадаємо, вже 19 липня відбудеться реванш між українським чемпіоном та Даніелем Дюбуа.

Перший двобій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді українець здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

Раніше повідомлялося, що Усик у відвертому інтерв'ю розповів про ракетні обстріли Росією цивільної інфраструктури України.