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Чемпіон Бокс

Усик назвав найбільшу мрію прямо зараз

Володимир Максименко — 15 липня 2025, 14:06
Усик назвав найбільшу мрію прямо зараз
Олександр Усик
Getty Images

Чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) назвав свою найбільшу мрію прямо зараз.

Слова спортсмена публікує DAZN.

"Моя мрія прямо зараз – зупинити війну в моїй країні. Майбутня мрія – абсолютний мир на всій планеті. Люди божеволіють, вони перестають посміхатись.

Вони просинаються щодня вже напружені та думають: "Я повинен йти на роботу, але я не люблю цю роботу. Навіщо ви це робите? Ходите туди, що не любите, щодня? Навіщо тоді жити? Треба працювати, посміхатись, танцювати, щось створювати, подорожувати", – розповів Усик.

Нагадаємо, вже 19 липня відбудеться реванш між українським чемпіоном та Даніелем Дюбуа.

Перший двобій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді українець здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

Раніше повідомлялося, що Усик у відвертому інтерв'ю розповів про ракетні обстріли Росією цивільної інфраструктури України.

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