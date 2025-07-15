Клуб Ла Ліги продовжив контракт з головним тренером

Еспаньйол оголосив про продовження контракту з головним тренером Маноло Гонсалесом

Про це інформує пресслужба клубу.

Нова угода діятиме до 30 червня 2027 року. Гонсалес став головним тренером Еспаньйола в березні 2024 року, замінивши Луїса Мігеля Раміса.

У сезоні 2024-2025 Гонсалес успішно дебютував у Ла Лізі, забезпечивши Еспаньйолу збереження місця у вищому дивізіоні. Команда завершила сезон із 11 перемогами, 9 нічиїми та 18 поразками (40 голів забито, 51 пропущено).

Раніше воротар Еспаньйола Жоан Гарсія став гравцем Барселони.